Endonezya’da yangın 382 aileyi evsiz bıraktı

Tempo gazetesinin haberine göre, başkentin Batı Cakarta bölgesindeki Kuzey Duri Mahallesi'nde dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Batı Cakarta İtfaiye Şefi Eko Sumarno, yangının 382 ailenin yaşam alanına zarar verdiğini belirterek, olayda yaralanan ve can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.
12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:23
Tempo gazetesinin haberine göre, başkentin Batı Cakarta bölgesindeki Kuzey Duri Mahallesi'nde dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Son Güncelleme: 12.08.2020 10:34