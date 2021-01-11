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Endonezya’da düşen yolcu uçağı 53 gemi ile aranıyor

Endonezya’da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bugün itibarıyla 53 gemiyle arama kurtarma çalışmalarına devam edilecek.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:50
Endonezya’da düşen yolcu uçağı 53 gemi ile aranıyor
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Endonezya’da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yeri tespit edilen uçağın karakutusu henüz deniz altından çıkarılamadı. 

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman, uçağın düştüğü alanda bugünkü arama kurtarma çalışmalarının 53 gemiyle yürütüleceğini açıkladı.

Bölgede 2 bin 600 personelin katılımıyla 6 farklı noktada çalışmaların sürdüğünü bildir en Rasman, alandaki özel dalgıçların deniz altında uçak ve ceset parçaları aramalarına devam edeceğini aktardı.

DNA testlerine bugün başlanacak

Bölgedeki polis hastanesine kaldırılan 16 torbadaki ceset parçalarının DNA testlerine bugün başlanılacak.

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Karakutunun çıkarılıp incelenmesiyle kazanın nedeninin aydınlatılabileceğini söyleyen yetkililer, uçağın düşüş sebebine ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Enkaz 4 ayrı noktaya dağıldı

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin 9 Ocak’ta yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Düşen Yolcu Uçağı
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