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Endonezya, Malezya Ve Japonya\'da Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Cakarta, Kuala Lumpur/Tokyo, 6 Ekim 20 : Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

06 Ekim 2020 Salı 16:06
Endonezya, Malezya Ve Japonya\'da Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
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Cakarta, Kuala Lumpur/Tokyo, 6 Ekim 20 : Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 56 artarak 311 bin 176’e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 121 artışla 11 bin 374’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 844 artışla 236 bin 437’ye ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 80 bin 979’a, Doğu Cava’da 45 bin 417’ye, Bali’de 9 bin 547’ye ve Açe’de 5 bin 182’ye yükseldi.

MALEZYA'NIN BAZI ŞEHİRLERİNDE KISMİ KARANTİNA UYGULANACAK

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 691 artış göstererek toplam 13 bin 504'e, aktif vakalar ise 2 bin 936'ya yükseldi.

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Bugün 87 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 10 bin 427 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da toplam ölenlerin sayısı 141'e yükseldi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının yoğun artış gösterdiği Sabah eyaletindeki Kota Kinabalu, Penampang ve Putatan kentlerinde yarından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçileceğini duyurdu.

JAPONYA'DA VAKA SAYISI 87 BİNİ GEÇTİ

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 496 artarak 87 bin 343’e çıktı.

Son bir günde 23 bin 796 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 140 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Bugün Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1624’e yükseldi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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