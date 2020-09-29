Endonezya, Malezya Ve Japonya\'da Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Cakarta/Kuala Lumpur/Tokyo, 29 Eylül 20 : Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 282 bin 724’e ulaştı. Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 128 artarak 10 bin 601’e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 567 artarak 210 bin 437’ye çıktı. Vaka sayısı başkent Cakarta’da 72 bin 577’ye, Doğu Cava’da 43 bin 450’ye, Bali'de 8 bin 745’e ve Açe’de 4 bin 471’e yükseldi.
MALEZYA'DA 101 YENİ VAKA
Öte yandan, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, Malezya'nın 2021'in başlarında Kovid-19 aşısının kullanılmasına yönelik karar vereceğini açıkladı.
JAPONYA 500'ÜN ÜZERİNDE YENİ VAKA
Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 518 artarak 83 bin 827’ye çıktı. Son bir günde 21 bin 956 kişiye test yapıldı. Ülkede 161 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1581’e yükseldi.
(AA/HUR/FEZ)