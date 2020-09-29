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Endonezya, Malezya Ve Japonya\'da Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Cakarta/Kuala Lumpur/Tokyo, 29 Eylül 20 :  Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

29 Eylül 2020 Salı 18:23
Endonezya, Malezya Ve Japonya\'da Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
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Cakarta/Kuala Lumpur/Tokyo, 29 Eylül 20 :  Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 282 bin 724’e ulaştı. Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 128 artarak 10 bin 601’e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 567 artarak 210 bin 437’ye çıktı. Vaka sayısı başkent Cakarta’da 72 bin 577’ye, Doğu Cava’da 43 bin 450’ye, Bali'de 8 bin 745’e ve Açe’de 4 bin 471’e yükseldi.

MALEZYA'DA 101 YENİ VAKA

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Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 101 artışla 11 bin 135'e, aktif vakalar 1062'ye çıktı. Bugün 50 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 9 bin 939'a yükseldi. Kovid-19'dan 134 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı. Son vakaların 73'ü Sabah, 15'i Selangor eyaletlerinde, diğer 13 vaka da Johor, Kelantan, Perlis, Kedah ve Perak eyaletlerinde görüldü. 

Öte yandan, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, Malezya'nın 2021'in başlarında Kovid-19 aşısının kullanılmasına yönelik karar vereceğini açıkladı.

JAPONYA 500'ÜN ÜZERİNDE YENİ VAKA

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 518 artarak 83 bin 827’ye çıktı. Son bir günde 21 bin 956 kişiye test yapıldı. Ülkede 161 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1581’e yükseldi.

(AA/HUR/FEZ)
 

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