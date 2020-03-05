banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112792
ALTIN
320.454
DOLAR
6.0771
STERLİN
7.8440
EURO
6.7656
banner339
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
Seçim yasakları mı dediniz?
Seçim yasakları mı dediniz?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?

Endonezya Kovid-19 Nedeniyle 4 Ülkenin Vatandaşlarından Ülkeye Girişte Sağlık Raporu İsteyecek

Cakarta, 5 Mart 20 : Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini bildirdi.

Endonezya Kovid-19 Nedeniyle 4 Ülkenin Vatandaşlarından Ülkeye Girişte Sağlık Raporu İsteyecek

Cakarta, 5 Mart 20 : Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini bildirdi.

05 Mart 2020 Perşembe 08:19
Endonezya Kovid-19 Nedeniyle 4 Ülkenin Vatandaşlarından Ülkeye Girişte Sağlık Raporu İsteyecek
banner337

Cakarta, 5 Mart 20 : Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini bildirdi.
Republika gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Moeldoko, Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısının giderek arttığı Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının Endonezya’ya girmek için sağlık raporu getirmeleri gerektiğini açıkladı.
Moeldoko, söz konusu kararın, salgına karşı tedbirler kapsamında birçok ilgili bakanlık ve birimlerden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda alındığını ifade etti.

banner317
Öte yandan pazartesi günü ülkede ilk kez Kovid-19’un tespit edildiği anne ve kızın, başkent Cakarta’daki bir hastanede tedavileri devam ediyor. 
Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.
(AA/ÖZ/FEZ)
 

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kremlin, Erdoğan-putin Zirvesi Öncesi Suriye'ye Askeri Takviye Yaptı
Kremlin, Erdoğan-putin Zirvesi Öncesi Suriye'ye Askeri Takviye Yaptı
Avustralya’da Koronavirüs Vakası Sayısı 51'e Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı
Avustralya’da Koronavirüs Vakası Sayısı 51'e Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı
Abd'de Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 11 Oldu
Abd'de Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 11 Oldu
Ab, Sığınmacı Krizine Karşı Sınırlarını Korumada Kararlı Olduğunu Açıkladı
Ab, Sığınmacı Krizine Karşı Sınırlarını Korumada Kararlı Olduğunu Açıkladı
Unesco: Koronavirüs 290,5 Milyon Öğrencinin Eğitimini Etkiledi
Unesco: Koronavirüs 290,5 Milyon Öğrencinin Eğitimini Etkiledi
Filistin'de Kovid-19 Nedeniyle Kapalı Ve Açık Alanlarda Toplanacaklara Sayı Sınırlaması
Filistin'de Kovid-19 Nedeniyle Kapalı Ve Açık Alanlarda Toplanacaklara Sayı Sınırlaması
Moritanya'daki 15 İtalyan Turist Koronavirüs Karantinasını Kabul Etmeyip Ülkelerine Döndü
Moritanya'daki 15 İtalyan Turist Koronavirüs Karantinasını Kabul Etmeyip Ülkelerine Döndü
Trump Ve Macron, Suriye'yi Görüştü
Trump Ve Macron, Suriye'yi Görüştü
Yemen'in Hudeyde Kentinde 14 Husi Militan Öldü
Yemen'in Hudeyde Kentinde 14 Husi Militan Öldü
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ab'yi İnsan Haklarına Saygılı Olmaya Çağırdı
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ab'yi İnsan Haklarına Saygılı Olmaya Çağırdı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim