Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103443
ALTIN
225.600
DOLAR
5.4548
STERLİN
7.1497
EURO
6.1286
Trafik iki can daha aldı
Son Dakika
TRAFİK İKİ CAN DAHA ALDI
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Kadına şiddetten yakalandı
KADINA ŞİDDETTEN YAKALANDI
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
YENİBOĞAZİÇİ’NDE EV YANGINI
banner282
Flaş Haber
Trafik iki can daha aldı
Kapat

Endonezya\'daki merapi yanardağında Hareketlilik

YANARDAĞDAN PÜSKÜREN KÜL VE DUMAN BİN 200 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Endonezya\'daki merapi yanardağında Hareketlilik

YANARDAĞDAN PÜSKÜREN KÜL VE DUMAN BİN 200 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

07 Mart 2019 Perşembe 13:49
Endonezya\'daki merapi yanardağında Hareketlilik

YANARDAĞDAN PÜSKÜREN KÜL VE DUMAN BİN 200 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Cakarta, 7 Mart 19 : Endonezya'nın Orta Cava bölgesindeki Merapi Yanardağı'nın kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı Merapi Yanardağı'ndan püsküren kül ve duman yerden bin 200 metre yüksekliğe ulaştı.

Bölgedeki halkın şu an için güvenli alanda olduğunu açıklayan yetkililer, günlük aktivitelere devam edilmesinde bir sakınca olmadığını belirtti.

Bu arada Merapi Yanardağı'nda, geçen yıl mayıs ayında meydana gelen patlamaların ardından bölgedeki alarm en yüksek ikinci seviyeye yükseltilirken, yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşılmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda yer alan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

(AA/ÖZ/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır-ingiltere Ortak Askeri Tatbikatı Başladı
Mısır-ingiltere Ortak Askeri Tatbikatı Başladı
Lübnan'dan
Lübnan'dan "israil Gazını Avrupa'ya Taşıma Projesi" Uyarısı
Ab Kurumları Arasında
Ab Kurumları Arasında "kara Liste" Çatlağı
Kahire'nin Batısında 7 Militan Öldürüldü
Kahire'nin Batısında 7 Militan Öldürüldü
Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen Gücüne Saldırı: 6 Ölü, 31 Yaralı
Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen Gücüne Saldırı: 6 Ölü, 31 Yaralı
Somali'de Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 10 Yaralı
Somali'de Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 10 Yaralı
Pakistan terörle mücadele 182 cami ve medreseye el koydu
Pakistan terörle mücadele 182 cami ve medreseye el koydu
Kuzey Kore'de 11 milyon kişi yetersiz besleniyor
Kuzey Kore'de 11 milyon kişi yetersiz besleniyor
Nijeryalı kızların dramı: Dünya Kupası için Rusya'ya gittiler fuhuş bataklığına saplandılar
Nijeryalı kızların dramı: Dünya Kupası için Rusya'ya gittiler fuhuş bataklığına saplandılar
Kardinal çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan tecilli hapis cezasına çarptırıldı
Kardinal çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan tecilli hapis cezasına çarptırıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim