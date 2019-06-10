banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93914
ALTIN
246.979
DOLAR
5.7773
STERLİN
7.3529
EURO
6.5324
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kız öğrenciler aşılanıyor
KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner307
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Endonezya\'da Sinabung Yanardağı\'nda Patlama

YANARDAĞ ÇEVRESİNDE YAŞAYAN HALKA, KÜL YAĞMURLARINA KARŞI MASKE TAKILMASI UYARISI YAPILDI

Endonezya\'da Sinabung Yanardağı\'nda Patlama

YANARDAĞ ÇEVRESİNDE YAŞAYAN HALKA, KÜL YAĞMURLARINA KARŞI MASKE TAKILMASI UYARISI YAPILDI

10 Haziran 2019 Pazartesi 07:17
Endonezya\'da Sinabung Yanardağı\'nda Patlama

YANARDAĞ ÇEVRESİNDE YAŞAYAN HALKA, KÜL YAĞMURLARINA KARŞI MASKE TAKILMASI UYARISI YAPILDI

Cakarta, 10 Haziran 19 : Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda 9 dakikadan fazla süren patlamada püsküren kül ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

banner317
Yanardağ civarında yaşayan halka kül yağmurlarına karşı maske takmaları uyarısında bulunan bölge yetkilileri, yanardağa 3 ila 5 kilometre yakınlardaki alanlarda faaliyette bulunulmamasını istedi.

Bu arada, yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm durumu, mayıs ayında bir alt seviyeye indirilmişti.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

(AA/RU/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump İle Nyt Arasında
Trump İle Nyt Arasında "meksika Anlaşması" Kavgası
69 Gündür Açlık Grevindeki Filistinlinin Sağlık Durumu Kötüleşti
69 Gündür Açlık Grevindeki Filistinlinin Sağlık Durumu Kötüleşti
Malezya'da Nehirdeki Kirli Suyu Kullanan 14 Kişi Öldü
Malezya'da Nehirdeki Kirli Suyu Kullanan 14 Kişi Öldü
Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimleri
Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimleri
Çin Washıngton Post Ve Guardıan'ın İnternet Sitelerine Erişimi Engelledi
Çin Washıngton Post Ve Guardıan'ın İnternet Sitelerine Erişimi Engelledi
Jüpiter Cehennemi!
Jüpiter Cehennemi!
Seçimi demokratik bulmayan Kazaklar sokağa çıktı: Yüzlerce protestocu gözaltında
Seçimi demokratik bulmayan Kazaklar sokağa çıktı: Yüzlerce protestocu gözaltında
Türkiye'den İsrail'e giden kargo gemisi kaçak bir yolcu tarafından ateşe verildi
Türkiye'den İsrail'e giden kargo gemisi kaçak bir yolcu tarafından ateşe verildi
Esed rejimi muhaliflere ait konut ve mülkleri yıkıyor
Esed rejimi muhaliflere ait konut ve mülkleri yıkıyor
BM'den Yemen'deki yardımların ulaştırılmasına ilişkin açıklama
BM'den Yemen'deki yardımların ulaştırılmasına ilişkin açıklama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim