Endonezya\'da Kaybolan Askeri Helikopterin Enkazı 8 Ay Sonra Bulundu

Cakarta, 11 Şubat 20 : Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde yaklaşık 8 ay önce kaybolan askeri helikopterin enkazına ulaşıldı.
Kompas gazetesinin haberine göre, Papua’daki askeri yetkililer, 28 Haziran’da irtibatın kesildiği ve içinde 12 kişinin bulunduğu Rus yapımı MI-17 tipi askeri helikopterin enkazına Oksop bölgesinde ulaşıldığını belirtti.
Eyaletteki Oksibil bölgesinden Sentaniye giderken irtibatın kaybedilmesiyle düştüğü değerlendirilen helikopter, 2 ay süren arama çalışmalarında bulunamamıştı.
(AA/AK/GÜL)