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Endonezya\'da Geçen Ay 924 Deprem Meydana Geldi

Cakarta, 4 Ekim 19 : Endonezya\'da, eylül ayında 924 deprem kaydedildiği bildirildi.

Endonezya\'da Geçen Ay 924 Deprem Meydana Geldi

Cakarta, 4 Ekim 19 : Endonezya\'da, eylül ayında 924 deprem kaydedildiği bildirildi.

04 Ekim 2019 Cuma 16:28
Endonezya\'da Geçen Ay 924 Deprem Meydana Geldi

Cakarta, 4 Ekim 19 : Endonezya'da, eylül ayında 924 deprem kaydedildiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) Deprem Bilgi ve Tsunami Uyarı Merkezi Başkanı Daryono, geçen ay boyunca 29'u 5 büyüklüğünün üzerinde olmak üzere 924 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Daryono, bu depremler arasında sadece Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde can kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Ambon'daki depremde, 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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GEÇEN YIL 11 BİN 577 DEPREM MEYDANA GELDİ

Deprem sayısının her yıl giderek arttığı, geçen yıl 11 bin 577 depremin meydana geldiği Endonezya'da, 2013 ile 2018 arasında 38 bin 354 deprem yaşandı.

Öte yandan, Sulawesi Adası'nda, 28 Eylül 2018'de Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, yıl boyunca sıklıkla deprem yaşanmasına rağmen, altyapı önlemleri ve deprem sonrası hazırlıklar konusunda yeterli önlemlerin alınmadığı dikkati çekiyor.

(AA/ÖZ/HA)

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