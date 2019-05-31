Endonezya\'da Büyük Bayram Göçü

ENDONEZYA'DA MİLYONLARCA MÜSLÜMAN, RAMAZAN BAYRAMI'NI UZAKTAKİ AİLELERİYLE GEÇİRMEK İÇİN YOLCULUK TELAŞI YAŞIYOR

RAMAZAN GELENEĞİ HALİNE GELEN VE YEREL DİLDE "MUDİK" OLARAK ADLANDIRILAN EVE DÖNÜŞ YOLCULUĞUYLA ÜLKENİN EN BÜYÜK İÇ GÖÇÜ YAŞANIYOR

BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE YAKLAŞIK 23 MİLYON KİŞİNİN YURT İÇİ SEYAHAT ETMESİ BEKLENİYOR

Cakarta, 31 Mayıs 19 (.): Nüfusu 260 milyon olan Endonezya'da yaklaşık 23 milyon kişi Ramazan Bayramı nedeniyle ülke içinde seyahat edecek.

Ülkede 10 Haziran'a kadar sürecek bayram tatilinin başlamasıyla milyonlarca kişi, tren istasyonu, otobüs terminali ve havalimanlarına akın etti.

Ramazan Bayramı'nın geleneği haline gelen ve yerel dilde ''mudik'' olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğunda, bu yıl yüzde 4'lük artışla 23 milyon kişinin yurt içinde seyahat etmesi bekleniyor.

Ülkenin en büyük iç göçünün yaşandığı bayram tatilinde, çoğunlukla göçmen işçilerin yaşadığı başta başkent Cakarta olmak üzere Surabaya ve Medan gibi büyük kentlerde ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

Bazı bölgeler için uçak seferlerinin yanı sıra tren ve otobüs biletleri haftalar öncesinden tükenirken, bu bayram tatilinde ulaşımın yüzde 65’inin kara yoluyla sağlanacağı tahmin ediliyor.

Tatil süresince, ülke genelindeki 34 eyalette trafik sıkışıklığını önlemek ve güvenliği sağlamak için polis, asker ve çeşitli kamu kurumlarından 160 bin personel görev yapacak.

Öte yandan özellikle Ramazan Bayramı'nda aile birlikteliğine önem verilen ülkede, bazı işletmeler yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle çalışanlarına resmi tatil öncesi ek izin veriyor.

HALKA HIZ UYARISI YAPILDI

Trafik kazalarına karşı kara yollarını kullanacak vatadaşlara saatte 100 kilometrenin üstüne çıkılmaması uyarısını yapan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, uzun yolda yüksek kaza riski nedeniyle motosiklet kullanılmaması çağrısında bulundu.

Ülkede, geçen yılki bayram tatilinde meydana gelen bin 559 trafik kazasında 346 kişi yaşamını yitirmişti.

"GURBETTE ÇALIŞANLARIN SEVİNÇLE BEKLEDİĞİ BİR BAYRAM"

Bayramı heyecanla beklediğini söyleyen 26 yaşındaki Arif Abdullah, ''Büyük şehirlere çalışmaya gidenlerin çoğu ailelerini genellikle bayramda görme fırsatı buluyor. Uzun bir tatil dönemi olması nedeniyle özellikle yıl içinde bir defa memleketlerine dönme fırsatı olan gurbette çalışanların sevinçle beklediği bir bayram.'' dedi.

Haftalar öncesinden tren bileti satın aldığını belirten Abdullah, eşiyle ailelerinin yaşadığı Doğu Cava'daki Maidun bölgesine gideceklerini söyledi.

Bu yıl uçak biletlerinin çok pahalı olduğunu aktaran Mutiara da ''Bir yıldan fazladır başkentte çalışıyorum. Bayramda yoğunluk yaşandığı için bilet bulmakta zorlanıyoruz. Otobüs ve tren biletleri aylar öncesinden tükenebiliyor. Normal döneme göre pahallı olsa da tren bileti bulabildim. Uzun bir aradan sonra aileme kavuşacağımdan dolayı mutluyum.'' diye konuştu.

Endonezya'da, bayram ziyaretleri trafik nedeniyle çileye dönüşse de kültürlerine çok bağlı olan Endonezyalılar saatlerce trafikte beklemeyi, motosikletlerle şehirler arası yolculuk yapmayı göze alabiliyor. Bayram ziyareti trafiğinde kilometrelerce uzayan kuyruklarda bir motorsikletin üzerinde 4-5 kişinin seyahat ettiğini görmek mümkün oluyor.

(AA/TUĞ/GÜL)