banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1067
ALTIN
470.739
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.9314
EURO
8.7995
Eğitime endişe hakim
Eğitime endişe hakim
Meclise bir gün de hayvanları sokalım!
Meclise bir gün de hayvanları...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Bize de dua et Ersin Tatar
Bize de dua et Ersin...
banner355

Endonezya Çin\'in Kovid-19 Aşısını Yeni Yılda Kullanmaya Başlayacak

ÜLKEDEKİ VAKA SAYISININ YIL SONUNA KADAR 500 BİNE ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

01 Eylül 2020 Salı 12:39
Endonezya Çin\'in Kovid-19 Aşısını Yeni Yılda Kullanmaya Başlayacak
banner337
banner351

ÜLKEDEKİ VAKA SAYISININ YIL SONUNA KADAR 500 BİNE ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Cakarta, 1 Eylül 20 : Endonezya, Çinli şirketlerin geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, tedarikine ilişkin anlaşma yaptıkları Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) alacakları potansiyel Kovid-19 aşısını ocak ayında kullanmaya başlayacaklarını belirtti.
Ülkede 170 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyleyen Widodo, herkesin iki kez aşılanacak olması nedeniyle toplam aşı ihtiyaçlarının 340 milyon doz olduğunu kaydetti.
Widodo, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma’nın üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının ise 2021 yılı ortalarında üretime hazır olmasını beklediklerini ifade etti.

banner341
Normalleşme sürecinde kısıtlamaların kaldırılmasıyla vakaların giderek arttığına dikkat çeken uzmanlar, yıl sonuna kadar ülkedeki toplam vaka sayısını 500 bine ulaşmasını öngördüklerini belirtiyor.
Endonezya’nın yaklaşık 2 bin gönüllüyle Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayına ilişkin üçüncü aşama klinik çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan bir başka Çinli şirket Sinopharm da, Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemenin çalışmalarına temmuzda BAE’nin başkenti Abu Dabi'de başlamıştı.
Toplam vaka sayısının 174 bin 796’ya ulaştığı Endonezya’da bugüne kadar 7 bin 417 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 959 kişi iyileşti.
(AA/ÖZ/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
1 Eylül Dünya Barış Günü… Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Töre Mesaj Yayımladı
1 Eylül Dünya Barış Günü… Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Töre Mesaj Yayımladı
Kovid-19 Kalbi Tuttuğunda Ölüm Riski Artıyor
Kovid-19 Kalbi Tuttuğunda Ölüm Riski Artıyor
Eski Belçika Başbakan Danışmanı Debeuf, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki itirazlarında haklı olduğunu söyledi
Eski Belçika Başbakan Danışmanı Debeuf, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki itirazlarında haklı olduğunu söyledi
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 25 Milyon 644 Bini Aştı
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 25 Milyon 644 Bini Aştı
Bm'den Kovid-19 Salgınının Cinsiyet Eşitliğindeki İlerlemeyi Olumsuz Etkilediği Uyarısı
Bm'den Kovid-19 Salgınının Cinsiyet Eşitliğindeki İlerlemeyi Olumsuz Etkilediği Uyarısı
Çin'de 10, Hong Kong'da 9, Güney Kore’de 235 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Çin'de 10, Hong Kong'da 9, Güney Kore’de 235 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Guatemala’da mahkumlar 10 gardiyanı rehin aldı
Guatemala’da mahkumlar 10 gardiyanı rehin aldı
İspanya'da Hafta Sonunda Kovid-19 Vakaları 23 Bin 572 Arttı
İspanya'da Hafta Sonunda Kovid-19 Vakaları 23 Bin 572 Arttı
ABD, Yabancı Savaşçıların Ülkelerine İadesine Değinmeyen Terörle Mücadele Kararını Veto Etti
ABD, Yabancı Savaşçıların Ülkelerine İadesine Değinmeyen Terörle Mücadele Kararını Veto Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim