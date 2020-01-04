Endonezya, Çin\'e Karşı Güney Çin Denizi\'nde Güvenliği Artırdı

Cakarta, 4 Ocak 20 : Endonezya, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Natuna takımadasında hak iddialarına karşı bölgedeki güvenliğini artırdı.

Republika gazetesinin haberine göre, Çin'in Güney Çin Denizi'nde sözde egemenlik iddialarına karşı, ülkenin kıta sahanlığındaki meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gönderilen 2 savaş gemisi bölgeye ulaştı.

İki gemiyle Endonezya donanmasına ait toplamda 5 savaş gemisinin bölgede bulunduğu belirtilen haberde, Natuna bölgesindeki güvenlik önlemlerinin genişletildiği ifade edildi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yaptığı açıklamada, Çin'in bölgedeki hak iddialarının Birleşmiş Milletler Deniz Yasası Sözleşmesi'ne (UNCLOS) aykırı olduğunu ve hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığını savundu.

Marsudi, Çin'in Güney Çin Denizi konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) 2009'da sunduğu 9 kesik çizgili haritadaki hak iddialarını da asla tanımayacaklarını vurguladı.

ENDONEZYA, PEKİN YÖNETİMİNE NOTA VERMİŞTİ



Endonezya, salı günü Çin'e ait balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik ekiplerinin, Natuna sularında ülkenin Özel Ekonomik Bölgesi'ni (EEZ) ihlal etmesi üzerine Pekin yönetimine nota vermişti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, notaya ilişkin açıklamasında, Çin'in tarihi ve hukuki olarak Güney Çin Denizi'ndeki ilgili karasularında egemenlik hakkı olduğunu savunmuştu.Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Endonezya'nın kıyısı bulunduğu Güney Çin Denizi'nde irili ufaklı yüzlerce adacık, kayalık ve sığ alan yer alıyor.Bölge ülkeleri, kıta sahanlıklarını "Özel Ekonomik Bölge" olarak belirleyerek, Güney Çin Denizi'nin zengin yer altı ve balıkçılık kaynaklarını sınırları içine almaya çalışıyor.(AA/ÖZ/HA)