Endonezya ve Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçak ABD'de acil iniş yaptı

Etiyopya ve Endonezya’da düşen ABD menşeli Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı bu kez Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) motorla ilgili teknik bir problem nedeniyle uçuşa geçtikten kısa bir süre sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. İçinde yolcu bulunmayan Southwest Airlines’a ait uçakta arızanın bilgisayar sisteminden dolayı değil motorda yaşanan bir sorun nedeniyle meydana geldiği vurgulandı.

Southwest hava yolları yetkilileri uçaktaki tüm personelin protokolü uyguladığını ve güvenli şekilde uçaktan tahliye edildiğini açıkladı.

Orlando uluslararası havalimanına acil iniş yapan 737 Max 8 tipi yolcu uçağının, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Mojave Çölü yakınlarında iniş yapması planlanmıştı.

Son altı ayda Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağıyla yaşanan iki kazada Endonezya'da 189, Etiyopya'da ise 157 kişi hayatını kaybetmişti. Kazalar sonrası Türkiye'de Türk Hava Yolları (THY) dahil küresel çapta hava yolu şirketleri bu uçakların kara kutu incemeleri sona erene dek uçuş yapmaması kararını almıştı.

Etiyopya uçağının enkazında Endonezya’da Lion Air uçağındakine benzer şekilde alışılmadık konumda ayarlanmış bir sabitleyici parçası bulunmuştu.