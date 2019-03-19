Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104634
ALTIN
229.831
DOLAR
5.4695
STERLİN
7.2628
EURO
6.2086
Statükonun çimentoları!
STATÜKONUN ÇİMENTOLARI!
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
UYUŞTURUCU BULUNDURAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Şanslı numara ‘28607’
ŞANSLI NUMARA ‘28607’
Araçlara musallat olan hırsız yakalandı
ARAÇLARA MUSALLAT OLAN HIRSIZ YAKALANDI                                 
banner306
Flaş Haber
Statükonun çimentoları!
Kapat

Endonezya'nın Papua eyaletindeki selde ölü sayısı 89'a yükseldi

Endonezya'nın Papua eyaletindeki selde ölü sayısı 89'a yükseldi

19 Mart 2019 Salı 08:20
Endonezya'nın Papua eyaletindeki selde ölü sayısı 89'a yükseldi

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen selde ölü sayısının 89'a çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jayapura'da cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde, yaşamını yitirenlerin 89'a yükseldiğini belirtti.

Yaralı sayısının 159 olduğunu aktaran Nugroho, afet bölgesinde 74 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini aktardı.

Jayapura'daki selden en çok etkilenen Sentani bölgesinde 82 kişinin öldüğünü ifade eden Nugroho, Ampera bölgesinde de 7 kişinin sel dolayısıyla oluşan toprak kayması nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nugroho ayrıca, bölgede bin 613 kişilik personel ile afetzedelere yardım, acil durum müdahale ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Son Güncelleme: 19.03.2019 11:24
Anahtar Kelimeler:
Papua Sel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaspersky Lab, 2018'de 482 Milyon Saldırıyı Önledi
Kaspersky Lab, 2018'de 482 Milyon Saldırıyı Önledi
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
İran'da 153 Konteyner Yüklü Gemi Battı
İran'da 153 Konteyner Yüklü Gemi Battı
Güney Afrika ülkeleri tropikal fırtınanın etkisinde
Güney Afrika ülkeleri tropikal fırtınanın etkisinde
Pompeo'dan Kuveyt, Lübnan ve İsrail'e ziyaret
Pompeo'dan Kuveyt, Lübnan ve İsrail'e ziyaret
Bm Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki
Bm Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki
Pentagon'un Suriye ve Irak'a ayırdığı fonunun detayları ortaya çıktı
Pentagon'un Suriye ve Irak'a ayırdığı fonunun detayları ortaya çıktı
Bangladeş'te yerel seçimde silahlı saldırı
Bangladeş'te yerel seçimde silahlı saldırı
Venezuela'dan diplomatik misyonlarını muhalefete veren ABD'ye tepki
Venezuela'dan diplomatik misyonlarını muhalefete veren ABD'ye tepki
İsveç'te uygur türklerine mülteci statüsü verilecek
İsveç'te uygur türklerine mülteci statüsü verilecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim