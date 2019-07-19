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Endonezya'nın Komodo Adası 2020'de kapatılacak

Endonezya'nın Komodo Adası 2020'de kapatılacak

19 Temmuz 2019 Cuma 06:27
Endonezya'nın Komodo Adası 2020'de kapatılacak

Endonezya'da deniz turizminin gözde merkezlerinden olan Doğu Nusa Tenggera eyaletindeki Komodo Adası'nın 2020'den itibaren geçici süreliğine turizm ve ikamete kapatılacağı duyuruldu.

Doğu Nusa Tenggara Turizm Ajansından yapılan açıklamada, ekolojik dengesinin iyileştirilmesi için önümüzdeki yıldan itibaren adanın bir süreliğine kapatılmasına yönelik karar alındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Joko Widodo'nun da adaya ziyaretinde bu fikri desteklediğini belirten yetkililer, adanın bir süreliğine kapatılmasının Komodo ejderi türünün korunmasına da yardımcı olacağını vurguladı.

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Adanın korunma çalışmaları için ise 100 milyar Endonezya rupisi (39,6 milyon TL) harcanacağı kaydedildi.

Komodo Adası'nda ikamet edenler ise adanın boşaltılma planını protesto etti.

Endonezya basınına konuşan ada sakini İhsan Abdul Emir, "Biz senelerdir adanın korunmasına yönelik çabaları destekliyoruz. Fakat adanın ikamete kapatılması bizi geçim kaynaklarımızdan mahrum bırakacaktır." dedi.

Komodo Adası, Endonezya'nın 12 büyük deniz turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Son Güncelleme: 19.07.2019 09:49
Anahtar Kelimeler:
Komodo Adası
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