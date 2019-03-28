banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92120
ALTIN
230.143
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2398
EURO
6.2267
Gökgürültülü sağanak yağmur geliyor
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Afrika Davası sürüyor
AFRİKA DAVASI SÜRÜYOR
Erhürman, Oktay ile görüştü
ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ
Kaçak insan ve peruk operasyonu
KAÇAK İNSAN VE PERUK OPERASYONU
banner306

Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik

Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik

28 Mart 2019 Perşembe 17:07
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı’nda, artan volkanik hareketlilik nedeniyle halkın bölgeye yaklaşmaması istendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Agung Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda püsküren kül ve dumanın, 3 bin 650 metreye kadar ulaştığını belirtti.

Adada yaşayan halk için tehlikeli bir durum olmadığını aktaran Nugroho, turuncu alarm seviyesindeki yanardağın kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısını yaptı.

Yanardağdan geçen yıl haziran ayında püsküren kül ve dumanın, hava trafiğini etkilemesiyle Bali ve Doğu Cava’daki bazı havalimanları geçici süreyle uçuşlara kapatılmış ve uçuşların aksamasından binlerce turist olumsuz etkilenmişti.

Bu arada, yanardağda 1963 yılında yaşanan volkanik patlama sonucunda lav akışı tam 11 ay sürmüş, 1000'den fazla kişi hayatını kaybederken, büyük maddi hasar yaşanmıştı.

Yanardağın etki alanında halen 4 milyon kişi yaşıyor.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130’a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Endonezya Yanardağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek
ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı
İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı
İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı
En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu
En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu
'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha
'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha
Wow Air tüm uçuşlarını iptal etti
Wow Air tüm uçuşlarını iptal etti
HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli
HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli
BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi
BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi
Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası
Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim