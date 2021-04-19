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Endonezya'daki sellerde ölenlerin sayısı 181'e yükseldi

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e ulaştı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:15
Endonezya'daki sellerde ölenlerin sayısı 181'e yükseldi
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Basın açıklaması yapan Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Vali Yardımcısı Josef Nae Soi, son arama ve kurtarma çalışmalarıyla daha fazla kişinin cesedine ulaştıklarını bildirdi.

Toplam ölü sayısının 181'e yükseldiğini belirten Josef, haber alınamayan 48 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Doğu Flores, Lembaga ve Alor şehirlerinde 5 Nisan'dan bu yana etkili olan yağışlar, sel ve heyelana yol açmıştı.

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Sel ve heyelanın ardından yaklaşık 15 bin ev kullanılamaz hale gelmişti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Doğal afet kurumuna göre, takımadada nüfusun yarısına denk gelen 125 milyon kişi heyelan riskinin olduğu bölgelerde yaşıyor.

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Son Güncelleme: 19.04.2021 10:06
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Sel
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