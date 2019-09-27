Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

MALUKU EYALETİNDE DÜN MEYDANA GELEN DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 23’E ÇIKTI
Endonezya’nın Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 23’e çıktığı bildirildi.
Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) yetkilileri, Ambon’da dün meydana gelen depremde göçük altında hayatını kaybedenlerin sayısının 20’den 23’e yükseldiğini açıkladı.
Depremde, ev, okul, cami ve kamu binaları üzere toplam 117 bin yapının hasar gördüğü aktarıldı.
Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirmişti.