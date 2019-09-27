banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105152
ALTIN
273.050
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9665
EURO
6.1976
Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!
TECAVÜZ DAVASINDA KARAR
İki yıldır kaçak yaşıyordu
İKİ YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Girne'de uyuşturucu
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Girne'de araçta fuhuş
Kapat

Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

27 Eylül 2019 Cuma 15:52
Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

MALUKU EYALETİNDE DÜN MEYDANA GELEN DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 23’E ÇIKTI

Endonezya’nın Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 23’e çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) yetkilileri, Ambon’da dün meydana gelen depremde göçük altında hayatını kaybedenlerin sayısının 20’den 23’e yükseldiğini açıkladı.

banner317
Bölgede deprem nedeniyle yaralanan 100’den fazla kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten yetkililer, evleri zarar gören yaklaşık 15 bin afetzedenin de geçici barınma alanlarına yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Depremde, ev, okul, cami ve kamu binaları üzere toplam 117 bin yapının hasar gördüğü aktarıldı.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme: 27.09.2019 19:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi
İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi
"abd, Ab Liderleri Üzerinden Müzakere İçin Mesaj Gönderdi”
İngiltere’nin Suriye’deki Kimyasal Saldırıyla İlgili Endişeleri Var
İngiltere’nin Suriye’deki Kimyasal Saldırıyla İlgili Endişeleri Var
Hollanda’da restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı
Hollanda’da restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı
Pakistan’da 9 Ayda 14 Bin Dang Humması Vakası Görüldü
Pakistan’da 9 Ayda 14 Bin Dang Humması Vakası Görüldü
Poşet çaylar suya plastik partiküller bırakıyor
Poşet çaylar suya plastik partiküller bırakıyor
İran 65 Gündür Alıkoyduğu İngiliz Petrol Tankerini Bıraktı
İran 65 Gündür Alıkoyduğu İngiliz Petrol Tankerini Bıraktı
Mısır’da Sisi Yönetimine Karşı Gösterilerde Bir Haftada 2 Bine Yakın Kişi Gözaltına Alındı
Mısır’da Sisi Yönetimine Karşı Gösterilerde Bir Haftada 2 Bine Yakın Kişi Gözaltına Alındı
Suudi Arabistan'dan Turizm Açılımı…
Suudi Arabistan'dan Turizm Açılımı…
Abbas: Abd’nin Filistin Çözüm Planı Kabul Edilemez
Abbas: Abd’nin Filistin Çözüm Planı Kabul Edilemez

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim