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Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı

Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:44
Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının aşırı yağış nedeniyle pistten çıktığı bildirildi.
Kompas gazetesinin haberine göre, Batı Kalimantan eyaletinin başkenti Pontianak kentindeki Supadio Uluslararası Havalimanı'nda, 182 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Lion Hava Yollarına ait JT 714 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı pistten çıktı.
Başkent Cakarta'dan Pontianak'a sefer yapan uçağın aşırı yağış nedeniyle pistten çıktığını açıklayan yetkililer, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.
Öte yandan, olaya ilişkin görüntülerde, ön iniş takımları zarar gören uçağın pistin dışına çıkarak burnu üzerine durduğu görülüyor.
Geçen yıl 29 Ekim'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra, Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın denize düşmesi sonucu 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere 189 kişi hayatını kaybetmişti.
 

Son Güncelleme: 16.02.2019 18:01
Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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