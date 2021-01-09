Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanma korkusu başladı!
Kapanma korkusu başladı!
Özersay artık acemi değil
Özersay artık acemi değil
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Gelin aşıları birlikte konuşalım
Gelin aşıları birlikte konuşalım
banner376

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:44
Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!
banner337
banner351

Endonezya’da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

UÇAĞIN KOORDİNATININ BELİRLENMESİ İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

İriwati, başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

banner341

DENİZDE UÇAĞA AİT BAZI PARÇALARIN BULUNDUĞU GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

En son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığı açıklanmıştı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.

Söz konusu kazada, 189 kişi ise yaşamını yitirmişti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Uçak Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü
Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü
Trump: "Bizi susturamayacaksınız"
Trump: "Bizi susturamayacaksınız"
Avrupa'da noel tatili sonrası can kayıplarında artış
Avrupa'da noel tatili sonrası can kayıplarında artış
İspanya'da kırmızı alarm verildi
İspanya'da kırmızı alarm verildi
Kuş gribi yüzünden binlerce hayvan itlaf ediliyor
Kuş gribi yüzünden binlerce hayvan itlaf ediliyor
FBI, ABD'deki kongre baskınının izini sürüyor!
FBI, ABD'deki kongre baskınının izini sürüyor!
İngiltere ve Fransa'dan Moderna aşısına onay
İngiltere ve Fransa'dan Moderna aşısına onay
AstraZeneca aşısı için tarih verildi
AstraZeneca aşısı için tarih verildi
BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek
BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek
Boeing 2.5 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek
Boeing 2.5 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim