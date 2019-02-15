Endonezya'da yasadışı balıkçılıkla mücadele balık stokunu artırdı



Endonezya'nın, karasularında yasa dışı balıkçılığa karşı verdiği mücadele balık stokunda artışa neden oldu.

Tempo gazetesinin haberine göre, Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Susi Pudjiastuti, yasa dışı balıkçılığa karşı alınan sert önlemlerle ülke karasularında balık stokunun arttığını belirtti.

Endonezya sularında 2016 yılında 12,5 milyon olan balık stokunun, 2018 yılına kadar 13,1 milyon tona ulaştığını açıklayan Pudjiastuti, 2020 yılında ise stokun 14 milyon tona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Bu arada, bakanlık verilerine göre, 2014 yılından bu yana yapılan operasyonlarda kaçak avlandığı belirlenen 500'e yakın balıkçı gemisi batırıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı gemilerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Ülkede yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla kaçak balıkçı tekneleri dinamitle patlatılarak batırılıyor.

