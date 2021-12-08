Endonezya'da yanardağ patlamasında arama kurtarma çalışmalarına yağmur ve lav engeli

Semeru Yanardağı Afet Acil Müdahale Komutanı Irwan Subekti yaptığı açıklamada, "Her gün yağmur yağıyor. Semeru'nun yamaçlarındaki durum yoğun dikkat gerektiriyor, volkanik aktivite belirtileri var." dedi.

3 bin 676 metrelik dağın tepesinden sıcak lavın hala aktığı belirtilirken, şiddetli yağışlar ve volkandan akan küllerle birlikte köylerin su altında kaldığı, yolların kapandığı ve 1 metreye ulaşan çamur katmanlarının oluştuğu kaydedildi.

Yetkililer, koşulların ağır ekipman için uygun olmadığını söyleyerek, ölü sayısının artmasının beklendiğini aktardı.

Semeru Yanardağı'nda 4 Kasım'da meydana gelen patlamada 34 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi kaybolmuştu.



Patlamadan sonra 4 bin 200'den fazla kişi bölgeden tahliye edilirken, pek çok kişi de yanıklar ve diğer yaralanmalar nedeniyle Lumajang bölgesindeki hastanelerde halen tedavi görüyor."Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.