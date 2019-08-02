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Endonezya'da tekne battı: 4 ölü

Endonezya'nın Borneo Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.

Endonezya'da tekne battı: 4 ölü

Endonezya'nın Borneo Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:17
Endonezya'da tekne battı: 4 ölü

Endonezya'nın Borneo Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.

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Ulusal haber ajansı Antara'da yer alan habere göre, adaya bağlı Güney Kalimantan eyaleti açıklarında balık avı için açılan tekne, dalgalara kapılarak battı..Teknenin battığı yere ulaşan sahil güvenlik birimi, 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 2 kişiyi sağ kurtardı.

Kaybolan 31 balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğü, fakat kötü hava şartlarının arama ve kurtarma faaliyetlerini yavaşlattığı belirtildi.

Son Güncelleme: 02.08.2019 14:37
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaTekne Battı
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