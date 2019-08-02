Endonezya'da tekne battı: 4 ölü

Endonezya'nın Borneo Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.
Kaybolan 31 balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğü, fakat kötü hava şartlarının arama ve kurtarma faaliyetlerini yavaşlattığı belirtildi.
Endonezya'nın Borneo Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.
Endonezya'nın Borneo Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.
Kaybolan 31 balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğü, fakat kötü hava şartlarının arama ve kurtarma faaliyetlerini yavaşlattığı belirtildi.