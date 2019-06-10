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Endonezya'da Sinabung yanardağında patlama

Endonezya'da Sinabung yanardağında patlama

10 Haziran 2019 Pazartesi 07:17
Endonezya'da Sinabung yanardağında patlama

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda 9 dakikadan fazla süren patlamada püsküren kül ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

Yanardağ civarında yaşayan halka kül yağmurlarına karşı maske takmaları uyarısında bulunan bölge yetkilileri, yanardağa 3 ila 5 kilometre yakınlardaki alanlarda faaliyette bulunulmamasını istedi.

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Bu arada, yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm durumu, mayıs ayında bir alt seviyeye indirilmişti.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.


 

Son Güncelleme: 10.06.2019 14:25
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Yanardağ Patlama
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