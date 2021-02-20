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Endonezya'da sel

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da meydana gelen selde 1380 kişi yerinden oldu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 09:35
Endonezya'da sel
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Cakarta Afet Ajansı Başkanı Sabdo Kurnianto, dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışların Güney Cakarta ve Doğu Cakarta’nın bazı bölgelerinde su baskınlarına neden olduğunu açıkladı.

1380 kişi etkilendi

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Kurnianto, su baskınlarından 1380 kişinin olumsuz etkilendiğini ve selzedelere yardım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu arada Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Cakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang ve Depok kentleri için yarına kadar şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan dönemindeki yağışlardan dolayı sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Sel
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