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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda iki kez patlama meydana geldi.

08 Ocak 2021 Cuma 10:15
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
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Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda yerel saatle 08.02 ve 12.50’de küçük patlamalar yaşandığı belirtildi.

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Patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 200 metre yüksekliğe ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

"Turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yinelenirken patlamalar sonrası Magelang bölgesinde riskli alanda bulunan 500 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Merapi YanardağıEndonezya YanardağYanardağ PatlamaCava Adası
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