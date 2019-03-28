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Endonezya'da kaçak Komodo ejderi operasyonu

Endonezya'da kaçak Komodo ejderi operasyonu

28 Mart 2019 Perşembe 10:13
Endonezya'da kaçak Komodo ejderi operasyonu

Endonezya'da, kaçak olarak satılmaya çalışılan yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde 41 Komodo ejderi ele geçirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Doğu Cava'da polis, nesli tükenmekte olan ülkenin ulusal hayvanı Komodo ejderinin yasa dışı ticaretini yaptığı belirlenen bir şebekeye operasyon düzenledi.

Şebekenin, koruma altındaki Komodo ejderlerini Flores Adası'ndan kaçak yollarla aldığını tespit eden emniyet yetkilileri, operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığını, kaçak olan bir şüpheliyi de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şüphelilerin, Komodo ejderlerini bazı Güneydoğu Asya ülkelerine satmayı amaçladığını kaydeden yetkililer, her bir Komodo ejderinin uluslararası karaborsada 500 milyon rupiaha (35 bin dolara) satıldığı bilgisini paylaştı.

Komodo ejderinin ana vatanı olma özelliği taşıyan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Komodo Adası'ndaki Ulusal Komodo Parkı'nda, 2017 rakamlarına göre 3 bin 12 Komodo ejderi bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Komodo Ejderi
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