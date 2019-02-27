Endonezya'da kaçak altın madeni çöktü: 60 işçiye ulaşılamıyor

Endonezya kaçak bir altın madeni çöktü. En az 3 kişinin cesedine ulaşıldı, 60 madencinin yananarak ölmesinden endişe ediliyor. Göçük altında kalan ve sesleri duyulan madencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi bölgesindeki kaçak altın madeninde çarşamba günü meydana gelen kazanın kiriş ve destek panolarının kırılarak çökmesi nedeniyle olduğu tahmin ediliyor. Göçükten 15 madenci sağ olarak kurtarıldı.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, göçük altında kalan madencilerin seslerinin duyulduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Küçük boyutlu altın madenleri Jakarta hükümeti tarafından yasaklansa da yerel yönetimlerin uzak bölgelerde kaçak madenlere göz yumduğu ifade ediliyor.