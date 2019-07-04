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Endonezya'da hava kirliliğini önlemek için suni yağış planlanıyor

Endonezya'da hava kirliliğini önlemek için suni yağış planlanıyor

04 Temmuz 2019 Perşembe 06:57
Endonezya'da hava kirliliğini önlemek için suni yağış planlanıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, hava kirliliğini önlemek amacıyla suni yağış planlanıyor.
Tempo gazetesinin haberine göre başkent idaresi yetkilileri, son dönemde artan hava kirliliği ile mücadele için yapay yağmur üretilmesini önerdi.
Suni yağmur çalışmasına ilişkin sermaye teklifinin yapıldığını açıklayan Cakarta Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Andono Warih, mevcut durumda yeterli teknik donanım ve kaynağa sahip olmadıklarını belirtti.
Yağmur yağışıyla kirli katmanların temizleneceğini aktaran Warih, ülkenin kurak mevsim içinde olmasının da başkentte hava kirliliği artışını tetiklediğini ifade etti.

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Bu arada, salı günü bir grup çevreci aktivist, başkentte artan hava kirliliğinin azaltılmasında tedbirlerin artırılması ve ihlallere karşı katı kuralların uygulanması amacıyla hükümete dava açma kararı aldığını bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) zararlı eşik olarak kabul ettiği partikül hava endeksi PM 2,5'in zaman zaman üç dört katına yükselerek dünyanın en kirli şehirleri listesinde üst sıralara çıkan Cakarta'da hava kirliliği, aşırı trafiğe bağlanıyor. 
DSÖ, yıl boyunca hava kirliliği ortalaması uluslararası standartların üstünde çıkan Cakarta'da bu duruma uzun süreli maruz kalmanın, ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

 

Son Güncelleme: 04.07.2019 10:11
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Hava Kirliliği
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