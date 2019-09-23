Endonezya'da gökyüzü kırmızıya döndü

Endonezya'da çıkan orman yangınları, hafta sonu ülkenin bir bölgesinde gökyüzünün kırmızıya dönmesine yol açtı.

Jambi Eyaleti'nden yaşayan ve gökyüzünün görüntülerini kaydeden bir kişi, sisin gözlerini ve boğazını acıttığını söyledi.

Endonezya'daki yangınlar her yıl, Güneydoğu Asya bölgesinin tamamını kaplayan bir sisin çıkmasına yol açıyor.

BBC'ye konuşan bir meteoroloji uzmanı, Rayleigh saçılması denen bir olgu nedeniyle gökyüzünün bu rengi aldığını söyledi.

Jambi Eyaleti'ndeki Mekar Sari köyünde yaşayan Eka Wulandari, Cumartesi günü öğle saatlerinde kan kırmızısına bürünün gökyüzünün fotoğraflarını çekti.

Wulandari, sisin özellikle o gün çok yoğun olduğunu kaydetti.

Eyaletten paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada oldukça ilgi topladı.