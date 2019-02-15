Endonezya'da el bombası patladı, 2 çocuk öldü

Endonezya'da buldukları el bombasıyla oynayan 3 çocuktan 2'si bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı.

Republika gazetesinin haberine göre, Bogor kentine bağlı Cibungbulang köyünde yaşayan 3 çocuk, dağlık alanda buldukları el bombasını oynamak için eve getirdi.

Oynadıkları sırada el bombasının patlaması sonucu 10 yaşındaki Muhammed Mübarek olay yerinde, 14 yaşındaki Muhammed Doni de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bölge yetkilileri, patlamada yaralanan 10 yaşındaki Hayrul İslami'nin durumunun da ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

