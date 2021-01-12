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Endonezya'da düşen uçağın karakutusu aranıyor

Endonezya'da düşen Sriwijaya Havayolları'na ait SJ 182 sefer sayılı Boeign 737-500 tipi uçağın parçalarının bulunduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

12 Ocak 2021 Salı 10:10
Endonezya'da düşen uçağın karakutusu aranıyor
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Endonezya'da düşen uçağın parçalarının bulunduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 2 bin 600 kişilik ekip, 6 noktada uçağın parçalarına ve yolcuların cansız bedenlerine ulaşmaya çalışıyor. Uçağın karakutusu henüz çıkarılmadı.

Başkent Cakarta açıklarındaki iki ada arasında bulunan yolculara ait parçalar üzerinde DNA tespit çalışmaları yapılacak. Yeri belirlenen karakutu, henüz denizin altından çıkarılamadı. Çalışmalar 2 bin 600 personelin katılımı ve 53 gemiyle 6 noktada yürütülüyor.

Uçak enkazı 20-30 metre derinlikte

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman MS, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede yeri tespit edilen uçağın karakutusunu bugün enkazdan çıkarabilmeyi ümit ettiklerini ifade etti.

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Uçak enkazının denizin 20-30 metre derinliğinde olduğunu aktaran Rasman, bugüne kadar kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Resmi açıklama karakutu çıkarıldıktan sonra yapılacak

Uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin, kazanın nasıl olduğuna ilişkin kesin bilgileri karakutuya ulaştıktan sonra paylaşması bekleniyor.

Uçağın denize düştükten sonra parçalanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü başkent Cakarta'dan havalanan Sriwijaya Hava Yolları'na ait uçakla iletişim kalkıştan dakikalar sonra kesildi.

12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu uçaktan düşmeden önce acil durum sinyali ya da teknik hata bildirimi gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Düşen Uçak
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