Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102308
ALTIN
229.479
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.9126
EURO
6.0286
35 gündür cevap yok!...
35 GÜNDÜR CEVAP YOK!
Halk ağlama duvarı mı!...
HALK AĞLAMA DUVARI MI!...
Şahali 2 haftadır sessiz...
ŞAHALİ 2 HAFTADIR SESSİZ...
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
banner282
Flaş Haber
Aşkının kurbanı olmuş!
Kapat

Endonezya'da deprem

Endonezya'da deprem

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:59
Endonezya'da deprem

Endonezya'nın Maluku Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Kuzey Maluku eyaletine bağlı Ternate Adası'nın 130 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 30 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 20.02.2019 12:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Microsoft'tan yeni güvenlik hizmeti
Microsoft'tan yeni güvenlik hizmeti
İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
Norveç ordusunda tecavüz vakaları bildirilenden fazla
Norveç ordusunda tecavüz vakaları bildirilenden fazla
Hindistan'da Maocu isyancılara Operasyon
Hindistan'da Maocu isyancılara Operasyon
Kuzey Kore lideri, Trump'la görüşmek için en az 60 saat yolculuk yapacak
Kuzey Kore lideri, Trump'la görüşmek için en az 60 saat yolculuk yapacak
'İntihar moda değildir'
'İntihar moda değildir'
ABD'de polis kurşunuyla ölen rapçi 25 kez vurulmuş
ABD'de polis kurşunuyla ölen rapçi 25 kez vurulmuş
Çin'de ev ödevi yapan robot tartışması
Çin'de ev ödevi yapan robot tartışması
“Fransa Yemen'de öldürüyor“
“Fransa Yemen'de öldürüyor“
İsviçre Alpleri'nde çığın altında kalan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı
İsviçre Alpleri'nde çığın altında kalan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim