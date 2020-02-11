Endonezya'da binlerce evi su bastı

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, eyaletin Musi Rawas bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 bin 744 evi su bastığını bildirdi.
Wibowo, binlerce kişinin olumsuz etkilendiği sel felaketinde şu ana kadar kimsenin ölmediğini kaydetti.
Selde bölgedeki bir asma köprünün de hasar gördüğünü belirten Wibowo, selzedeler için acil yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.