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Endonezya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü

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Endonezya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü

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15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
Endonezya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde dün meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü AgusWibowo, eyalet genelinde çöken bir evin enkazı altında kalan 2 kadının hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin de geçici barınaklara sığındığını belirtti.Wibowo, hasar seviyesini henüz tespiti edemediklerini ancak Saketa köyünde 2 köprü ve 58 evin depremde zarar gördüğünü aktardı.

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Depremden en çok Sofifi ve Labuha kentlerinin etkilendiğini kaydeden Wibowo, buralara ancak eyaletin başkenti Ternate'den küçük uçak ya da 10 saat süren gemi yolculuğuyla ulaşılabildiğini bildirdi.

Kuzey Maluku adasının güneyindeki Ternate kentinin 166 kilometre güneydoğusunda dün meydana gelen 10 kilometre derinlikteki depremin ardından 65 artçı şok yaşandı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamiDonggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.


 

Son Güncelleme: 15.07.2019 15:17
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Deprem
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