banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98515
ALTIN
258.365
DOLAR
5.7168
STERLİN
7.1607
EURO
6.4205
Uyuşturucu zanlıları: Pişmanık
UYUŞTURUCU ZANLILARI: PİŞMANIK
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Yılmazköy’deki kazada yaralıların ismi açıklandı!
Son Dakika
YILMAZKÖY’DEKİ KAZADA YARALILARIN İSMİ AÇIKLANDI!
banner306

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

08 Temmuz 2019 Pazartesi 06:27
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

BÖLGE İÇİN TSUNAMİ UYARISI YAPILDI - DEPREMİN CAN VEYA MAL KAYBINA YOL AÇIP AÇMADIĞINA İLİŞKİN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Endonezya'nın Maluku Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü bölgedeki Kuzey Maluku eyaletinin Ternate kentinin 135 kilometre güneybatı açıkları olan ve 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulundu. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına  ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

banner317
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyurdu.
Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti.
Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
 

Son Güncelleme: 08.07.2019 09:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi afrikalı motosiklet kazasında öldü
Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi afrikalı motosiklet kazasında öldü
ABD, oğlunun cenazesine gitmek isteyen İran asıllı Alman babaya vize vermedi
ABD, oğlunun cenazesine gitmek isteyen İran asıllı Alman babaya vize vermedi
Yunanistan'da Seçimin Galibi Miçotakis'ten Zafer Konuşması
Yunanistan'da Seçimin Galibi Miçotakis'ten Zafer Konuşması
Mısır'da Yatırım Yapan Yabancılara Vatandaşlık Verilecek
Mısır'da Yatırım Yapan Yabancılara Vatandaşlık Verilecek
Abd'de Trump'a Destek En Yüksek Seviyede
Abd'de Trump'a Destek En Yüksek Seviyede
İklim değişikliğine çare ormanlaştırma
İklim değişikliğine çare ormanlaştırma
Esed Rejimine Ait Savaş Uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Yerleşimlere Saldırı Düzenledi
Esed Rejimine Ait Savaş Uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Yerleşimlere Saldırı Düzenledi
Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü
Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü
İran'dan “artık nükleer anlaşmaya uymayacağız“ açıklaması
İran'dan “artık nükleer anlaşmaya uymayacağız“ açıklaması
Endonezya'da Afet Ajansının sevilen yüzü hayatını kaybetti
Endonezya'da Afet Ajansının sevilen yüzü hayatını kaybetti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim