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Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

10 Şubat 2019 Pazar 07:17
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem


Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi (USGS), merkez üssü eyalete bağlı Ternate Adası'nın 133 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 44,1 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. 
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.
 

Son Güncelleme: 10.02.2019 10:33
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Deprem
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