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Endonezya'da 330 bin hektar orman kül oldu

Endonezya'da 330 bin hektar orman kül oldu

10 Eylül 2019 Salı 15:59
Endonezya'da 330 bin hektar orman kül oldu

Endonezya'da yılın 8 ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 330 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ulusal Afet Ajansı Yönetiminden (BNPB) yapılan açıklamada, ülke genelinde ocaktan ağustosa kadar çıkan yangınlarda büyük bölümü Sumatra ve Borneo Adası'nda olmak üzere yaklaşık 330 bin hektar ormanlık alanın yok olduğu bildirildi.

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Orman yangınlarda zarar gören alanın, uydu görüntüleriyle belirlendiği kaydedilen açıklamada, özellikle temmuzdan bu yana Riau eyaletindeki yangınları söndürmek için büyük çaba sarf edildiği belirtildi.

Bu arada, Açe, Kalimantan ve Jambi ve Doğu Nusa Tenggara gibi ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan ve uzun süredir devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açmak amacıyla yaktığı ateşler neden oluyor.

Son Güncelleme: 10.09.2019 20:03
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