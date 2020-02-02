Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı

Kompas gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının geçici süreyle askıya alındığını açıkladı.

Marsudi, Çin’de yaşayanlar için kapıda vize verilmesi uygulamasını da durdurma kararı aldıklarını belirtti.

Çin pasaportu olanların ülkeye giriş ve ülke üzerinden transit geçişlerinin de geçici olarak yasaklandığını ifade eden Marsudi, söz konusu yasağın 14 gündür Çin’de bulunan yabancı ülke vatandaşlarını da kapsadığını dile getirdi.

Marsudi, ayrıca hükümetin Endonezya vatandaşları için belirli bir süre Çin’e seyahat etmeme uyarısını yineledi.

5 ŞUBAT İTİBARİYLE TÜM UÇUŞLAR DURDURULACAK

Ulaştırma Bakanlığı, Endonezya-Çin arasında tüm uçuşların 5 Şubat itibariyle durdurulacağı bilgisini paylaştı.

Endonezya, bugün Vuhan’daki 238 vatandaşını tahliye etmişti.Tahliye edilenler, Riau Adaları’na bağlı Natuna bölgesindeki askeri hastanede 14 gün karantina altında tutulacak.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede salgın sona erinceye kadar yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı14 bin 380'e yükselmişti.



