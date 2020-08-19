Endonezya art arda iki depremle sarsıldı

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın güneyinde 6,8 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bengkulu bölgesi, 6 dakika içinde iki depremle sarsıldı.
Endonezya, sismik ve volkanik aktivitelerin sıklıkla görüldüğü bir bölgede yer alıyor
Endonezya'da, 6,8 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Endonezya'da, Sumatra Adası'nın güneyinde 6,8 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bengkulu bölgesi, 6 dakika içinde iki depremle sarsıldı.
Endonezya, sismik ve volkanik aktivitelerin sıklıkla görüldüğü bir bölgede yer alıyor