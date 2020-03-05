banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112646
ALTIN
321.994
DOLAR
6.0842
STERLİN
7.8652
EURO
6.7937
banner339
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
Seçim yasakları mı dediniz?
Seçim yasakları mı dediniz?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?

Endonezya 4 ülkenin vatandaşlarından sağlık raporu isteyecek

Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini bildirdi.

Endonezya 4 ülkenin vatandaşlarından sağlık raporu isteyecek

Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini bildirdi.

05 Mart 2020 Perşembe 08:19
Endonezya 4 ülkenin vatandaşlarından sağlık raporu isteyecek
banner337

Republika gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Moeldoko, Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısının giderek arttığı Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının Endonezya’ya girmek için sağlık raporu getirmeleri gerektiğini açıkladı.
Moeldoko, söz konusu kararın, salgına karşı tedbirler kapsamında birçok ilgili bakanlık ve birimlerden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda alındığını ifade etti.
Öte yandan pazartesi günü ülkede ilk kez Kovid-19’un tespit edildiği anne ve kızın, başkent Cakarta’daki bir hastanede tedavileri devam ediyor. 

banner317
Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

 

banner340
Son Güncelleme: 05.03.2020 11:56
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Girişinde Sağlık Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı
Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı
Avustralya’da koronavirüs vakası sayısı 51'e ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Avustralya’da koronavirüs vakası sayısı 51'e ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 oldu
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 oldu
AB, sığınmacı krizine karşı sınırlarını korumada kararlı
AB, sığınmacı krizine karşı sınırlarını korumada kararlı
Unesco: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi
Unesco: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle kapalı ve açık alanlarda toplanacaklara sayı sınırlaması
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle kapalı ve açık alanlarda toplanacaklara sayı sınırlaması
Moritanya'daki 15 İtalyan turist Koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine döndü
Moritanya'daki 15 İtalyan turist Koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine döndü
Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü
Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü
Yemen'in Hudeyde kentinde 14 husi militan öldü
Yemen'in Hudeyde kentinde 14 husi militan öldü
İnsan hakları izleme örgütü, AB'yi insan haklarına saygılı olmaya çağırdı
İnsan hakları izleme örgütü, AB'yi insan haklarına saygılı olmaya çağırdı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim