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Emzirme tabusunu yıkmak için şehir meydanına kadınlara özel bank

Belçika'da kadınların toplum içinde bebek emzirmesine ilişkin tabuyu yıkmak için Batı Flaman bölgesindeki Kortrijk şehri meydanına özel bir oturma bankı yerleştirildi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 12:00
Emzirme tabusunu yıkmak için şehir meydanına kadınlara özel bank

Çocuk ve aile kurumu olan 'Kind en Gezin'in son verilerine göre Belçika'da emziren anne sayısı artsa da, kadınların başkalarının yanında çocuklarını bu şekilde beslemeleri konusunda hâlâ bir tabu var. Bu durum kadınların evden çıktıktan sonra bebeklerini emzirmelerini zorlaştırıyor.
Bu sebeple ülkede pilot uygulamalar devreye sokuldu ve toplum içinde emzirmek isteyen annelere kimsenin olumsuz bir yaklaşım sergileyememesi için güvenli banklar konuldu.
Euronews’in haberine göre, Kind en Gezin tarafından yürütülen projenin sözcüsü Nele Wouters, özellikle bir çocuğun yaşamında erken dönem emzirmenin günde 12 kez ve bazen daha fazla yapılması gerekebildiğini belirterek "Ebeveynler çocuklarını büyütüyor ve onları beslemek kesinlikle bunun en önemli parçası" dedi.
Belçika'da toplum içinde emzirmek kanunla korunuyor, yani kadınlar halka açık bir yerde emzirmeye ilişkin olumsuz tepkilerle karşılaştıklarında dava açıp kazanabilirler. Ancak bu durum başkalarının onaylamayan bakışları altında bebeklerini emzirmek konusunda kendilerini tam olarak rahat hissetmelerini sağlamıyor.
Wouters “Alışverişte, caddede, evde, kütüphanede, trende veya lunaparkta…bir çocuk acıkırsa veya bir kadının göğsü dolmuşsa, o annenin çocuğunu besleyebilmesi ya da pompa kullanabilmesi tamamen normal olmalıdır" diye konuştu.

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Bu amaçla kurulan emzirme banklarının sponsorluğunu da kadınlara ve annelere özel ürünler ve teknolojiler geliştiren Elvie firmasının olduğu belirtildi. Farkındalık yaratma amaçlı emzirme bankı Belçika'da ağustos ayının sonuna kadar yerinde kalacak.
Elvie'nin kurucusu Tania Boler, “Her zaman her annenin ve ailenin, bebeklerini nasıl ve nerede besleyeceğini, yargılanmadan veya kısıtlanmadan seçebilmesi gerektiğine inandık. Ebeveynler de her zaman endişe duymadan dışarı çıkma özgürlüğüne sahip olmalıdır" şeklinde konuştu.

BANK’IN ÜZERİNDE "TÜM MEMELERE AÇIK" YAZIYOR
Gent merkezli tasarımcı Leda Devoldere tarafından yaratılan bank, kadınların emzirmek için kuytu yerler aramak ve yalnız kalmak istemedikleri takdirde kullanabilmeleri için tasarlandı. İki oturma yeri arasında bebeğin güvenle yatıp uyuyabileceği veya bezinin değiştirilebileceği bir kullanım alanına sahip.
Bank'ın üzerinde "Tüm memelere açık" yazıyor. Projede ayrıca, kadınlar için 'emzirme yerlerini' gösteren bir Belçika haritası da oluşturuldu.

 

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Son Güncelleme: 29.07.2021 12:41
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