'Elisa y Marcela' Berlin Film Festivali'ni ikiye böldü

İspanyol yönetmen Isabel Coixet'in yönettiği ve yapımcılığını Netflix'in üstlendiği 'Elisa y Marcela' (Elisa ve Marcela), Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışıyor.

Festival prömiyerini bugün Berlinale Palast'da gerçekleştirecek film sinema dünyasını iki böldü. Bağımsız sinemacılar, festival yönetimine yazdığı mektupta, filmin Netflix yapımı olması ve sadece Netflix platformunda izlenebiliyor olmasını eleştirdi.

Uluslarası Sinemacılar Konfederasyonu (CICAE), Netflix'i büyük sinema festivallerini reklam amaçlı kullanmakla suçluyor. Festival yönetimi ise filmin İspanya'da vizyona gireceği sebebiyle festival kriterlerine uyduğu görüşünde.

Festivalin basın sözcüsü Frauke Greiner gelen tepki üzerine, festivale katılım koşullarında aranılan kriterin, "katılımcı filmin, dünyanın her hangi bir bölgesinde vizyonda gösterilmesi" olarak belirlendiği, 'Elisa y Marcela'nın da bu kriteri yerine getirdiği açıklamasında bulundu.

Natalia de Molina ve Greta Fernández'in başrollerini paylaştığı film, 1880ler İspanya'sında birbirlerine aşık olan ve beraber bir hayat kurmak isteyen iki kadının gerçek hikayesini anlatıyor.

Netflix'in festival karnesi: Cannes'da yuhalandı, Venedik'te 'Altın Aslan' kazandı

Netflix yapımı filmler, geleneksel sinema dünyasında henüz tam anlamıyla kabul edilmiş değil. Bunun en büyük örneği 2017 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday gösterilen Netflix yapımı Okja ve The Meyerowitz Stories filmlerinin aldığı eleştirilerdi. The Meyerowitz Stories Cannes seyircisi tarafından dakikalarca alkışlanmasına rağmen, Netflix yapımı olması sebebiyle eleştirilerden kurtulamamıştı. Okja gösteriminde ise filmin başında gösterilen jenerikte "bir Netflix yapımı" yazması üzerine, ilk on beş dakikalık bölümde salonda yuhalanmıştı.

Festival Direktörü Thierry Fremaux tepkiler üzerine, Netflix'in orijinal filmlerinin Fransa'da vizyona girmesine müsaade etmediğini bu yüzden de festivalin yarışma seçkisinde yer alamayacağını, ancak yarışma dışı kategoride seyirciyle buluşabileceğini açıklamıştı.

Cannes’ın Netflix karşıtı politikası sebebiyle festivale kabul etmediği, Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'ın 'Roma'; ABD'li kült yönetmenler Joel ve Ethan Coen kardeşlerin de, 'The Ballad of Buster Scruggs' filmleri Venedik'te Altın Aslan yarışına katılan Netflix yapımları olarak öne çıktı.

Oscar ödüllü yönetmen Cuaron'un 'Roma' filmi Venedik Film Festilvali'nde Altın Aslan ödülüne layık görüldü. Bu ödül aynı zamanda Netflix'e sinema dalında ilk büyük ödülünü kazandırdı.

Gözler Akademi Ödülleri'nde

Geçen yıl 'Icarus' ile En İyi Belgesel Film kategorisinde Oscar kazanan Netflix, bu sene En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 15 dalda yarışacak. Venedik'ten ödülle dönen 'Roma', 10 dalda aday gösterildiği Oscar'larda Netflix'in sinema dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştılabilir.