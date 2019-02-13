Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101646
ALTIN
222.145
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7933
EURO
5.9559
Avcu 4 yıl hapis yatacak
AVCU 4 YIL HAPİS YATACAK
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAĞIŞ UYARISI
Pazartesine kadar sağanak bekleniyor
PAZARTESİNE KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet üzerinden satmaya çalıştı
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet...
banner282
Flaş Haber
Avcu 4 yıl hapis yatacak
Kapat

'Elisa y Marcela' Berlin Film Festivali'ni ikiye böldü

'Elisa y Marcela' Berlin Film Festivali'ni ikiye böldü

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:37
'Elisa y Marcela' Berlin Film Festivali'ni ikiye böldü

İspanyol yönetmen Isabel Coixet'in yönettiği ve yapımcılığını Netflix'in üstlendiği 'Elisa y Marcela' (Elisa ve Marcela), Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışıyor.

Festival prömiyerini bugün Berlinale Palast'da gerçekleştirecek film sinema dünyasını iki böldü. Bağımsız sinemacılar, festival yönetimine yazdığı mektupta, filmin Netflix yapımı olması ve sadece Netflix platformunda izlenebiliyor olmasını eleştirdi.

Uluslarası Sinemacılar Konfederasyonu (CICAE), Netflix'i büyük sinema festivallerini reklam amaçlı kullanmakla suçluyor. Festival yönetimi ise filmin İspanya'da vizyona gireceği sebebiyle festival kriterlerine uyduğu görüşünde.

Festivalin basın sözcüsü Frauke Greiner gelen tepki üzerine, festivale katılım koşullarında aranılan kriterin, "katılımcı filmin, dünyanın her hangi bir bölgesinde vizyonda gösterilmesi" olarak belirlendiği, 'Elisa y Marcela'nın da bu kriteri yerine getirdiği açıklamasında bulundu.

Natalia de Molina ve Greta Fernández'in başrollerini paylaştığı film, 1880ler İspanya'sında birbirlerine aşık olan ve beraber bir hayat kurmak isteyen iki kadının gerçek hikayesini anlatıyor.

Netflix'in festival karnesi: Cannes'da yuhalandı, Venedik'te 'Altın Aslan' kazandı
Netflix yapımı filmler, geleneksel sinema dünyasında henüz tam anlamıyla kabul edilmiş değil. Bunun en büyük örneği 2017 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday gösterilen Netflix yapımı Okja ve The Meyerowitz Stories filmlerinin aldığı eleştirilerdi. The Meyerowitz Stories Cannes seyircisi tarafından dakikalarca alkışlanmasına rağmen, Netflix yapımı olması sebebiyle eleştirilerden kurtulamamıştı. Okja gösteriminde ise filmin başında gösterilen jenerikte "bir Netflix yapımı" yazması üzerine, ilk on beş dakikalık bölümde salonda yuhalanmıştı.

Festival Direktörü Thierry Fremaux tepkiler üzerine, Netflix'in orijinal filmlerinin Fransa'da vizyona girmesine müsaade etmediğini bu yüzden de festivalin yarışma seçkisinde yer alamayacağını, ancak yarışma dışı kategoride seyirciyle buluşabileceğini açıklamıştı.

Cannes’ın Netflix karşıtı politikası sebebiyle festivale kabul etmediği, Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'ın 'Roma'; ABD'li kült yönetmenler Joel ve Ethan Coen kardeşlerin de, 'The Ballad of Buster Scruggs' filmleri Venedik'te Altın Aslan yarışına katılan Netflix yapımları olarak öne çıktı.

Oscar ödüllü yönetmen Cuaron'un 'Roma' filmi Venedik Film Festilvali'nde Altın Aslan ödülüne layık görüldü. Bu ödül aynı zamanda Netflix'e sinema dalında ilk büyük ödülünü kazandırdı.

Gözler Akademi Ödülleri'nde
Geçen yıl 'Icarus' ile En İyi Belgesel Film kategorisinde Oscar kazanan Netflix, bu sene En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 15 dalda yarışacak. Venedik'ten ödülle dönen 'Roma', 10 dalda aday gösterildiği Oscar'larda Netflix'in sinema dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştılabilir.

Anahtar Kelimeler:
Elisa Y Marcela
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UAD, İran'ın dondurulan mal varlığıyla ilgili ABD'nin itirazını reddetti
UAD, İran'ın dondurulan mal varlığıyla ilgili ABD'nin itirazını reddetti
İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti
Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti
Su baskınında mahsur kalan yaşlı adam ve köpeği polis tarafından kurtarıldı
Su baskınında mahsur kalan yaşlı adam ve köpeği polis tarafından kurtarıldı
NATO'da Rusya endişesi artıyor
NATO'da Rusya endişesi artıyor
ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor
ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor
Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi
Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi
Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası
Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası
Instagram, eşcinsel paylaşım hesabını kaldırdı
Instagram, eşcinsel paylaşım hesabını kaldırdı
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim