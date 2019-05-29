banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87186
ALTIN
247.879
DOLAR
6.0234
STERLİN
7.5932
EURO
6.7080
Mandıranızı boşalttırmayın!
MANDIRANIZI BOŞALTTIRMAYIN!
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
AYDIN AKKURT’U DURDURUNUZ
AYDIN AKKURT’U DURDURUNUZ
Tarihi tren ve vagonlar turizime kazandırılıyor
TARİHİ TREN VE VAGONLAR TURİZİME...
banner307

Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor

Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:01
Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor

YAPILAN YENİ BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE, ELEKTRONİK SİGARALARDAKİ AROMALAR DAMAR VE KALP SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

İnsan hücreleri üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, elektronik sigaralarda kullanılan aromalar kan damarını kaplayan hücrelere ve kalp sağlığına zarar veriyor.

banner317
Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayınlanan araştırma, elektronik sigaralarda kullanılan sıvı aromaların insan hücrelerinin hayatta kalma ve çalışma işlevlerini aksattığına yönelik artan bulgulara bir yenisini daha eklemiş oldu. 

Araştırmayı yürüten ekipten Stanford Kardiyovasküler Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Joseph Wu, kamuoyunun elektronik sigaraların zararsız olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle çocuk yaşta birçok insanın elektronik sigara kullandığını belirtti. 

Yeni araştırmada farklı dozlarda nikotin barındıran altı elektronik sigara aroması incelenmiş, Dr. Wu ve ekibi kalp hücrelerinde dirençsizliği ve iltihap artışını tetikleyen toksik bulgulara rastlamıştı. 

Öte yandan araştırmacılar, hücrelerin sigara aromalarına nasıl tepki vereceğini görmek için yaptıkları uygulamada tarçın aromasının hücreye zararları bakımından en etkili aroma olduğunu tespit etti.

Son Güncelleme: 29.05.2019 20:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak
Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak
İdlib'de hava saldırılarında sahurdan bu yana 17 sivil öldü
İdlib'de hava saldırılarında sahurdan bu yana 17 sivil öldü
“İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma riski arttı“
“İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma riski arttı“
İskoçya'da referandum tasarısı parlamentoya sunuldu
İskoçya'da referandum tasarısı parlamentoya sunuldu
İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü
İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü
Trump Destekçileri Meksika Sınırında Duvar İnşaatına Başladı
Trump Destekçileri Meksika Sınırında Duvar İnşaatına Başladı
Huaweı Yaptırımların İptali İçin Abd Mahkemesine Başvurdu
Huaweı Yaptırımların İptali İçin Abd Mahkemesine Başvurdu
Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor
Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor
Johnson & Johnson'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası
Johnson & Johnson'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası
Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor
Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim