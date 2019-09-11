banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101843
ALTIN
276.905
DOLAR
5.7652
STERLİN
7.1277
EURO
6.3466
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
THY’den öğrenci indirimi
THY’DEN ÖĞRENCİ İNDİRİMİ
Döviz kurları
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307
Flaş Haber
Suçlarını kabul ettiler
Kapat

Elektronik sigaradan altıncı kişi öldü

Kansas'ta, elektronik sigaraya bağlı olduğu kabul edilen altıncı can kaybı yaşandı. Ölen kişinin, 50 yaş üstünde olduğu ve daha önce de sağlık sorunları yaşadığı söylendi.

Elektronik sigaradan altıncı kişi öldü

Kansas'ta, elektronik sigaraya bağlı olduğu kabul edilen altıncı can kaybı yaşandı. Ölen kişinin, 50 yaş üstünde olduğu ve daha önce de sağlık sorunları yaşadığı söylendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:29
Elektronik sigaradan altıncı kişi öldü

Sigaradan uzaklaşmak ve verdiği zararlardan kurtulmak isteyenler için son zamanlarda çok popüler bir alternatif hâline gelen elektronik sigara ABD’nin Kansas eyaletinde bir can aldı. Ölen kişinin, henüz ayrıntıları aydınlatılamayan bir solunum yolu hastalığından yaşamını yitirdiği açıklandı. İsmi açıklanmayan kişinin 50 yaşın üstünde ve daha önce de sağlık sorunları yaşadığı söylendi.

banner317
ABD'de 33 eyalette elektronik sigara kullanımına bağlı 450 akciğer hastalığı vakası inceleme altında. Hastalığın belirtileri arasında nefes darlığı, ateş, öksürük ve kusma var. Bazı vakalarda baş ağrısı, baş dönmesi ve göğüs ağrısı da görüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'nin ülke çapındaki soruşturmasında vakalar, belirli bir e-sigara ürünü ve markasıyla ilişkilendirilmiş değil. Ancak bildirilen vakaların çoğu, esrar ürünleri dahil E vitamini asetatı içeren e-sigara likitleriyle ilgili görünüyor. E vitamininden elde edilen bir yağ olan asetat solunduğunda tehlikeli olabiliyor. E-sigara endüstrisiyse ciğerlere bulaşan hastalıktaki artışından, karaborsa ürünlerini sorumlu tutuyor. Sağlık yetkilileriyse e-sigara cihazlarının de tek başını sorumlu olabileceği ihtimalini elemiş değil.

Amerikan Elektronik Sigara Derneği sözcüsü de Gıda ve İlaç Dairesi FDA'e destek vererek, “Eğer hastanelik olmak ya da ölmek istemiyorsanız yasadışı THC (esrarın etken maddesi tetrahidrokannabinol) yağı kullanmayı hemen bırakın” dedi. Amerikan Tıp Derneği ise hastalığın sebebi anlaşılana kadar elektronik sigara kullanılmamasını söyledi. Kansas Eyaleti Sağlık Müdürü Dr. Lee Norman da, elektronik sigara kullanımının arık sona ermesi gerektiğini belirtti. Norman, “Siz ya da bir yakınınız e-sigara içiyorsa, lütfen bırakın” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB vatandaşlarının birliğe inancı zayıflıyor
AB vatandaşlarının birliğe inancı zayıflıyor
Kanada seçime gidiyor
Kanada seçime gidiyor
50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu Keşmir çağrısı
50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu Keşmir çağrısı
Trump: “Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını istedim, o da bu sabah verdi”
Trump: “Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını istedim, o da bu sabah verdi”
Endonezya'da 330 bin hektar orman kül oldu
Endonezya'da 330 bin hektar orman kül oldu
Çin'de 2 bin yıllık mezarlık bulundu
Çin'de 2 bin yıllık mezarlık bulundu
100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı
100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı
Japonya'da Bir Mağaza Çalışanı 1300 Müşterinin Kredi Kartı Bilgilerini Ezberledi, Alışveriş Yaptı
Japonya'da Bir Mağaza Çalışanı 1300 Müşterinin Kredi Kartı Bilgilerini Ezberledi, Alışveriş Yaptı
Müslümanların Dinmeyen Ortak Acısı: Kerbela
Müslümanların Dinmeyen Ortak Acısı: Kerbela
İran'da Kadınlara Stadyum Yasağını Protesto Edip Kendini Yakan Genç Kız Öldü
İran'da Kadınlara Stadyum Yasağını Protesto Edip Kendini Yakan Genç Kız Öldü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim