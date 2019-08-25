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Elektronik sigara öldürdü!

Elektronik sigara öldürdü!

25 Ağustos 2019 Pazar 12:10
Elektronik sigara öldürdü!

ABD’de elektronik sigaranın yol açtığı ‘gizemli hastalıkta’ ilk ölüm


ABD'de elektronik sigara kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan gizemli akciğer hastalığı sebebiyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Illinois Halk Sağlığı Anabilim Dalından (IDPH) yapılan açıklamada, Illinois eyaletinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, aynı nedenle hastaneye kaldırılanların sayısının 22’ye ulaştığı ve 12 kişinin de sağlık kontrollerinin sürdüğü ifade edildi.

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Açıklamada, hastaların 17 ila 38 yaşlarında oldukları ve nefes almada zorluk, nefesin kesilmesi ve göğüs ağrıları gibi şikayetlerle hastaneye geldikleri, hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IDPH Direktörü Dr. Ngozi Ezike, semptomların tek bir hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığının netleştirilemediğini, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinden (CDC) uzmanların vakaları incelemek için salı günü Illinois’e geldiklerini söyledi.

CDC’ye göre, 28 Haziran ila 20 Ağustos’ta, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişi tıbbi olarak henüz tanımlanamayan akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurdu.

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27’sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDElektronikSigaraölüm
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