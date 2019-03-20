Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104036
ALTIN
230.053
DOLAR
5.4679
STERLİN
7.1987
EURO
6.2097
Hırsız üniversite kampüsünde yakalandı
HIRSIZ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE YAKALANDI
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Eşini sokak ortasında ciddi şekilde dövdü
EŞİNİ SOKAK ORTASINDA CİDDİ ŞEKİLDE...
Denktaş: "Nakit akışı başlıyor"
DENKTAŞ: "NAKİT AKIŞI BAŞLIYOR"
banner307

“Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor“

“Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor“

20 Mart 2019 Çarşamba 11:11
“Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor“

ABD'de yapılan bilimsel araştırmayla, her gün elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin sigara içmeyenlere göre yaklaşık iki kat fazla olduğu belirlendi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklar sonucunda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tütün ürünleri kullanımı ve sigara dumanından pasif etkilenmenin, kalp ve solunum hastalıkları ile akciğer kanseri ve diğer kanserlerin gelişmesinde etkili olduğunu vurgulayan Bilir, bu konuda yapılan araştırmaların sigara içenlerin en çok kalp krizi, akciğer kanseri ve KOAH nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sigaranın zararlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ve uygulamaya konulan yasal düzenlemelere karşın tütün endüstrisinin de boş durmadığını ve kullanım oranlarını artırabilmek amacıyla sürekli farklı ürünleri piyasaya sürdüğünü anlatan Bilir, bu ürünler içinde elektronik sigaranın öne çıktığını aktardı.

Prof. Dr. Bilir, endüstrinin katran ve nikotin oranı azaltılmış "light sigara", mentollü ya da meyve aromalı sigaraların ardından katran içermeyen, sadece nikotin içeren "Elektronik Nikotin Sağlayıcı Cihaz" isimli ürünleri tüketiciye sunduğunu dile getirdi.

Bilir, özellikle gençler arasında elektronik sigara kullanım oranının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

 "ARAŞTIRMA YAKLAŞIK 70 BİN KİŞİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Prof. Dr. Bilir, elektronik sigaranın sağlığa zararlarına ilişkin son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir araştırma yapıldığına değindi.

Elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin incelendiğini araştırma sonucunun, Amerikan Koruyucu Hekimlik Dergisi'nde (American Journal of Preventive Medicine) yayımlandığını anlatan Bilir, şunları kaydetti:

"ABD'de yapılan 'Ulusal Sağlık Araştırması' kapsamında toplam 70 bine yakın kişinin sigara ve elektronik sigara kullanımına ilişkin bilgileri edinildi. Katılımcıların sigara ve elektronik sigara kullanım durumları, 'hiç kullanmamış, eskiden kullanmış, halen ara sıra kullanıyor ve halen her gün kullanıyor' olmak üzere 4 grup halinde değerlendirildi. İzlem sonunda, her gün elektronik sigara kullananlarda kalp krizi riskinin, herhangi bir tütün ürünü kullanmayanlara oranla 1,8 kat arttığı saptandı. Aynı çalışmada her gün sigara kullananlardaki risk artışı da 2,7 kat olarak belirlendi." 

Prof. Dr. Bilir, araştırma kapsamında katılımcıların hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve obezite varlığı gibi özellikleri ile yaş ve cinsiyet bilgilerine de ulaşıldığını anlattı.

Bu faktörlerin de kalp krizi riskini artırdığına işaret eden Bilir, "Araştırmada, elektronik sigara kullanılmasının bu faktörlerden bağımsız olarak kalp krizi riskini artırdığı da tespit edildi." bilgisini verdi.

Son Güncelleme: 20.03.2019 14:15
Anahtar Kelimeler:
Elektronik Sigara Kalp Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“brexit'in Ertelenmesi Kararı Bu Hafta Olmayabilir
“brexit'in Ertelenmesi Kararı Bu Hafta Olmayabilir"
Japonya’nın Savunma Politikasındaki Dönüşüm
Japonya’nın Savunma Politikasındaki Dönüşüm
Avrupa Birliği Google'a 1,49 milyar Euro para cezası kesti
Avrupa Birliği Google'a 1,49 milyar Euro para cezası kesti
Çin'in elektrikli otobüsleri küresel ısınmayla mücadelede 30 kat daha etkili
Çin'in elektrikli otobüsleri küresel ısınmayla mücadelede 30 kat daha etkili
Avrupa'nın ilk su altı restoranı 'Under' kapılarını açıyor
Avrupa'nın ilk su altı restoranı 'Under' kapılarını açıyor
Çin masrafı kısmak için 'Sherlock Holmes' polis köpeklerini klonluyor
Çin masrafı kısmak için 'Sherlock Holmes' polis köpeklerini klonluyor
Mozambik ve Zimbabve'de kasırga bilançosu: En az 300 ölü
Mozambik ve Zimbabve'de kasırga bilançosu: En az 300 ölü
Araştırma: Esrar kullanımı psikoz riskini artırıyor
Araştırma: Esrar kullanımı psikoz riskini artırıyor
Dev uçağın ilk Türk kadın pilotu
Dev uçağın ilk Türk kadın pilotu
İsrail'den BM üyelerine, aleyhine oy kullanmama çağrısı
İsrail'den BM üyelerine, aleyhine oy kullanmama çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim