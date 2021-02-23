banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ne seçimi Allah aşkına!
Ne seçimi Allah aşkına!
Özersay neden laboratuvar ve testlere odaklandı?
Özersay neden laboratuvar ve testlere...
Kurultay şart oldu!
Kurultay şart oldu!
Kendinize gelin efendiler!
Kendinize gelin efendiler!
banner376

Elektrik direğinin tepesinde mekik çekti!

Çin’in Sıçuan eyaletinde elektrik direğinin tepesine çıkarak mekik çeken ve binlerce hanenin elektriksiz kalmasına neden olan kişi polis tarafından gözaltına alındı. 

23 Şubat 2021 Salı 11:30
Elektrik direğinin tepesinde mekik çekti!
banner337
banner391

Ülkenin sosyal medya platformlarından Vebyo’da paylaşılan görüntülere göre, Çıngdu kentinin Pidou semtinde Vu soyadlı 22 yaşındaki genç elektrik direğinin tepesine çıkarak mekik çekti. 

İşlek caddedeki elektrik direğinin tepesindeki genci görenlerin yetkililere haber vermesinin ardından bölgede binlerce haneyi etkileyen elektrik kesintisine gidildi. 

banner341
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, genci aşağı inmesi için yaklaşık 4 saat ikna etmeye çalıştı. Sonunda Vu aşağıya indi ve polisler tarafından gözaltına alındı. 

Gencin mekik çekmek için direğin tepesine neden çıktığı bilinmiyor. 

Olay ülkenin sosyal medyasında tepki topladı. Bir kullanıcı, "Sonunda evimin elektriğinin kesilmesine kimin neden olduğunu buldum." yorumunu yaptı, bazı kullanıcılar da şahsın içkili, uyuşturucu almış ya da uyurgezer olabileceği fikrini paylaştı. 

banner360
Son Güncelleme: 23.02.2021 13:12
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Direğinin Tepesinde Mekik çekti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya’da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı
Avustralya’da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı
Rusya'dan AB’nin yaptırım kararına tepki
Rusya'dan AB’nin yaptırım kararına tepki
Yunanistan'da "Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye aittir" yazan dergi toplatıldı
Yunanistan'da "Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye aittir" yazan dergi toplatıldı
Paris'te 2 bölgesinde belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı
Paris'te 2 bölgesinde belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı
BM Libya Özel Temsilcisi'nden ateşkese uyulsun çağrısı
BM Libya Özel Temsilcisi'nden ateşkese uyulsun çağrısı
Facebook geri adım attı!
Facebook geri adım attı!
İngiltere'de 21 Haziran'dan tüm kısıtlamalar kaldırılabilir
İngiltere'de 21 Haziran'dan tüm kısıtlamalar kaldırılabilir
DSÖ salgının biteceği tarihi açıkladı
DSÖ salgının biteceği tarihi açıkladı
Koronavirüs varyantları neler?
Koronavirüs varyantları neler?
DSÖ Sözcüsü Jasarevic'den açıklama
DSÖ Sözcüsü Jasarevic'den açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim