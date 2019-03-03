El Ezher Şeyhi: Çok eşlilik kadınlara karşı adaletsizliktir

İslam dünyasının en önemli kurumlarından biri olarak kabul edilen El Ezher Enstitüsü'nün şeyhi Ahmed et-Tayyib, çok eşliliğin kadınlar için 'adaletsiz' olduğunu söyledi.

Şeyh, çok eşliliğin İslam'da bir norm olarak kabul edilmemesi gerektiğini, Kuran'da belirtilen eşitlik ilkesine uyulmadığı durumda bunun 'adaletsiz' olacağını ifade etti.

Et-Tayyib'in sözleri Mısır'da tartışmalara neden olurken, Mısır Milli Kadın Konseyi açıklamayı desteklediklerini belirtti. Ancak tartışmaların özellikle sosyal medyada önemli bir boyut kazanmasının ardından El Ezher Enstitüsü, "El Ezher İmamı çok eşliliğin yasak olduğunu ima etmemiştir." açıklamasında bulundu.

Şeyh Tayyib daha sonra ifadelerine açıklık getirerek, kadına ilişkin konularda reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İmam, "Kadınlar toplumun yarısını teşkil etmektedir, onlara önem vermemek tek ayak üzerinde yürümeye çalışmak gibidir." şeklinde konuştu.

Çok eşlilik sonucunda genelde kadınlara ve çocuklara yönelik haksızlıkların ortaya çıktığına dikkat çeken et-Tayyib, çok eşlilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğine ve bunların başında eşitlik ilkesinin geldiğine değindi. Kuran'da geçen "Eğer onlara karşı adaletli olamamaktan korkuyorsanız sadece biriyle nikahlanın" ayetini hatırlatan İmam, adalet ve eşitliğin olmadığı durumlarda çok eşliliğin yasak olduğunu belirtti.

Çok eşlilik, Orta Doğu'daki çoğu Arap ülkesinin yanı sıra Kuzey Afrika ve bazı Orta Afrika ülkelerinde yasal olarak uygulanıyor. Türkiye ve tüm Avrupa'da ise yasak olan çok eşliliğe cezai yaptırım da ön görülüyor.