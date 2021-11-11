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Ekvador'da hükümet ile yerlilerin ilk tur görüşmesinden sonuç çıkmadı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hükümet, protestolara çözüm bulmak amacıyla yerli temsilcilerle gerçekleştirdiği görüşmeden sonuç alamadı.

11 Kasım 2021 Perşembe 09:45
Ekvador'da hükümet ile yerlilerin ilk tur görüşmesinden sonuç çıkmadı

Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu Başkanı Leonidas Iza, başkent Quito'taki Hükümet Sarayı çıkışında yaptığı açıklamada, somut bir anlaşmaya varamadıklarını, 15 gün sonra yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Iza, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi hususunda hükümetten tatmin edici bir cevap alabileceklerinden emin olduklarını da kaydetti.

PROTESTOLAR

Hükümet sarayı Carondelet’in de bulunduğu tarihi merkezde 27 ve 28 Ekim'de toplanan yüzlerce gösterici, hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstermiş, çıkan olaylarda 8 polis yaralanmış, 37 gösterici gözaltına alınmıştı.

Çoğunluğu yerlilerden oluşan göstericiler, Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun diyalog teklifi üzerine eylemlerine ara vermişti.

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EKONOMİK KRİZ

Ülkede son zamanlarda hızla artan akaryakıt fiyatları, başta yerli temsilciler olmak üzere çok sayıda sendikanın tepkisine yol açmış, bir süredir devam eden protestolar dün etkisini artırmıştı.

Yerli temsilciler ve işçi sendikaları, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini istiyor ve hükümetin çıkarmayı planladığı ekonomik reformlara karşı çıkıyor.

Son yıllarda ciddi bir ekonomik ve sosyal krizden geçen Ekvador'da hükümet, Uluslararası Para Fonundan (IMF) alınan borç nedeniyle ekonominin yeniden canlandırılması için mali reformların gerekli olduğunu belirtiyor.

EKİM 2019 SOKAK OLAYLARI

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış ancak bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

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Son Güncelleme: 11.11.2021 11:37
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